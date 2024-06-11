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اتحاد الكرة يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن اتحاد الكرة المصري تفاصيل إصابة مصطفى محمد مع الفراعنة في لقاء غينيا بيساو.

وأوضح اتحاد الكرة أن الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول، أثبتت إصابته بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة.

وأكد الاتحاد أن مصطفى محمد خضع لأشعة فور وصول بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو، صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة محمد أبو العلا.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد غادر مباراة منتخب مصر في الدقيقة 14 متأثرا بالإصابة، وشارك أحمد أمين أوفا بدلا منه.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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