الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز الاتحاد السكندري على النادي الأهلي في المباراة الثالثة من نهائي دوري سوبر كرة السلة، والذي يقام بنظام "Best Of 5".

وتقدم المارد الأحمر في كل أشواط المباراة عدا الأخير، حيث انتهى الربع الأول 28-13، والثاني 43-38، والثالث 63-55، وتفوق الاتحاد في الربع الأخير والمباراة 80-78.

وحسم فريق الاتحاد نتيجة المباراة الأولى من النهائي بالفوز على الأهلي بنتيجة 71-69.

وعلى الجانب الآخر حقق الأهلي الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 83-79.

ويفوز بلقب الدوري من يحسم ثلاث مواجهات من أصل 5 لصالحه.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية على حساب الزمالك، عقب الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 79-60، وفي اللقاء الثاني بنتيجة 76-71، واللقاء الثالث بنتيجة 83- 80.

وعلى الجانب الآخر، فاز الاتحاد على سبورتنج في نصف النهائي، بعد الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 89-75، وفي المباراة الثانية 68-63، والمباراة الثالثة 88-78.

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