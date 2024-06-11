شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر اتحاد الكرة بموعد قرعة تصفيات أفريقيا للكرة الشاطئية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نظيره المصري، بموعد سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، مصر 2024، حيث تقرر إقامتها يوم الخميس 13 يونيو 2024 في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة، مصر.

وسيتم إجراء عملية سحب القرعة بدءا من الساعة 2 ظهرا، وسيتم بثه مباشرة على CAF TV قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



ستُحدد التصفيات، المنتخبات السبعة التي ستنضم إلى مصر، البلد المضيف، في النهائيات القارية.



ستكون المنافسة التي ستجرى في، مصر 2024، هي النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، وهي المرة الثانية التي تُقام فيها المنافسة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مصر. حيث استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في عام 2018، النسخة الثالثة من المنافسة.



تُوجت السنغال باللقب في النسخة السابقة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التي أُقيمت في موزمبيق عام 2022، حيث حققت السنغال لقبها الرابع على التوالي، بعد فوزها على منتخب مصر بنتيجة 2-2 (6-5 بعد ركلات الجزاء)، في ملعب فيلانكولو.



ستُقام كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية مصر 2024، خلال شهري، يونيو ويوليو، مع إقامة النهائيات في مصر، خلال وقت لاحق من فصل الصيف.

سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول إجراءات عملية سحب القرعة، المنتخبات المشاركة، وتواريخ إجراء مباريات التصفيات، في الوقت المناسب.