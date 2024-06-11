شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يعلن إصابة مصطفى محمد بجزع بالرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الأول، عن إصابته بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة.

وخضع مصطفي محمد لأشعة فور وصول بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو ،صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

ومن جانب أخر حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عقب الوصول مباشرة للقاهرة بعد مواجهة منتخب غينيا بيساو والتعادل الإيجابى 1/1 ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشار وزير الرياضة إلى أننا الآن فى مرحلة هامة وهى مرحلة تجميع أكبر قدر من النقاط لحسم الأمر مبكرا والوصول لـ كأس العالم 2026، ونحن الآن نتصدر مجموعتنا وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسينا، لذا كان من المهم جدا أن ننهى فترة توقف مباريات تصفيات كأس العالم ونحن متصدرين بفارق مطمئن.

وأكد صبحى ثقته فى اللاعبين والجهاز الفنى فى الحصول على بطاقة الوصول للمونديال وإسعاد الجماهير المصرية التى دائما ما تساندهم وتقف خلفهم.