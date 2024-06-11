- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى والشناوى يخوضان تدريبات فنية فى الزمالك.. وتدريبات خاصة لتقوية عضلات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وخاض الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية المتنوعة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على جوانب خاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.
محمد صبحى حارس الزمالك
محمود الشناوى
فيما خاض لاعبو الفريق برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال مران اليوم، يأتي ذلك وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، واستمرت هذه الفقرة لمدة 15 دقيقة تقريباً، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال وإشراف خاص من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.
وأدى لاعبو الفريق العديد من التدريبات التأهيلية الخاصة بتقوية العضلات بالإضافة إلى تدريبات بدنية وفقاً للبرنامج الموضوع لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.
وانتظم محمد صلاح وأحمد رفاعي ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية، جاء ذلك عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وكان محمد صلاح يعاني من إصابة خفيفة في الركبة بينما كان يعاني أحمد رفاعى من إجهاد في العضلة الخلفية.
وشارك محمد صلاح وأحمد رفاعي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفقرة التأهيلية بجانب الجزء الخططي والتقسيمة الفنية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز