شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى والشناوى يخوضان تدريبات فنية فى الزمالك.. وتدريبات خاصة لتقوية عضلات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية المتنوعة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على جوانب خاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.



محمد صبحى حارس الزمالك



محمود الشناوى

وشارك محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز في التقسيمة الفنية للفريق ، بحيث يشارك حارسان في التقسيمة بينما يؤدي الثالث تدريبات منفردة تحت قيادة لويس فيسنتي، من أجل تجهيز الجميع للمشاركة في أي وقت.

فيما خاض لاعبو الفريق برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال مران اليوم، يأتي ذلك وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، واستمرت هذه الفقرة لمدة 15 دقيقة تقريباً، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال وإشراف خاص من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

وأدى لاعبو الفريق العديد من التدريبات التأهيلية الخاصة بتقوية العضلات بالإضافة إلى تدريبات بدنية وفقاً للبرنامج الموضوع لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وانتظم محمد صلاح وأحمد رفاعي ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية، جاء ذلك عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وكان محمد صلاح يعاني من إصابة خفيفة في الركبة بينما كان يعاني أحمد رفاعى من إجهاد في العضلة الخلفية.

وشارك محمد صلاح وأحمد رفاعي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفقرة التأهيلية بجانب الجزء الخططي والتقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.