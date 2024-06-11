شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية .. المنتخب الأولمبى يحقق الفوز ودياً على كوت ديفوار 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصرى الأولمبى الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف ضمن اللقاء الودى الذى جمعهم منذ قليل للمرة الثانية على ستاد القاهرة الدولى وذلك استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتمكن محمود صابر صانع العاب المنتخب الأولمبى من تسجيل هدفين في الدقيقة 17 و19 من عمر الشوط الأول، فيما سجل منتخب كوت ديفوار هدفه قبل نهاية المباراة.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبو منتخب مصر الاولمبى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف بينما على الطرف الاخر محاولات لتعديل النتيجة ولكن جميعها لم يكتب لها النجاح.

ويخوض المنتخب الاولمبى المصرى بقيادة البرازيلي ميكالى المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. حمزة علاء.

خط الدفاع .. أحمد عيد ، عمر فايد ، حسام عبد المجيد ، كريم الدبيس.

خط الوسط .. زياد كمال ، محمود صابر ، محمد شحاتة ، أحمد عاطف "قطة".

الهجوم .. مصطفى ميسي ، أسامة فيصل.

ووقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس بجانب إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وصاحب المركز الثاني بـ كأس أمم آسيا.