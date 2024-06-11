شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يظهرون في تدريب الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

اللاعبون الدوليون بنادى الزمالك ، يعودون للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد انتهاء المشاركة مع المنتخبات في البطولات خلال الأيام الماضية.

وكان هناك 10 لاعبين تغيبوا عن الزمالك خلال التوقف الدولى، وهم ناصر ماهر، ومحمد عواد و احمد سيد زيزو ، لمشاركتهم مع المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026 .

وشارك حمزة المثلوثى مع منتخب تونس، وترافيس موتيابا منتخب أوغندا ، ياسر حمد منتخب فلسطين، يالإضافة إلى سامسون أكينولا الذى انضم الفترة الأخيرة الى منتخب بنين .

كما يعود حسام عبد المجيد وزياد كمال و محمد شحاتة بعد انتهاء المشاركة مع المنتخب الاولمبى ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.