شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم زد وديا بهدف نظيف استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

حقق الإسماعيلى الفوز على فريق زد بهدف نظيف، في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، فى إطار استعداد الدراويش لمواجهة إنبى فى الدوري المصري.

جاء هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق زياد فرج، ليختتم سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وسقط فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال أمام بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاحد الماضى على استاد الإسماعيلية.

سجل هدف فريق الإسماعيلى الوحيد أحمد محسن، بينما جاءت ثلاثية بروكسى عن طريق مدحت فقوسة وحسام بركات وميسى، فى المباراة الذى اشرك خلالها إيهاب جلال مجموعة من الناشئين واللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسى للاطمئنان عليهم.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.