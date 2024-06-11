شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يُخطر لاعبى الأهلى بفرض الحظر الإعلامى استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أخطر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي فريقه بفرض الحظر الإعلامي ومنع الظهور في وسائل الإعلام استعدادا لعودة مباريات الدوري



وشهدت الفترة الماضية ظهور نجوم الأهلي في البرامج التليفزيونية خاصة العناصر الغير دولية مستغلين توقف الدوري بسبب مباراتي منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو ، وذلك للحديث عن تتويج المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا علي حساب الترجي التونسي.



ويرغب خالد بيبو في عودة أجواء التركيز لجنبات الاهلي استعدادا للعودة لعرش مسابقة الدوري بعد لعب المؤجلات خاصة أن صفوف الفريق سوف تكتمل غدا بعودة الدوليين .

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



يحتل الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.