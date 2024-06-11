شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ينافس تريزيجيه على صدارة هدافى الفراعنة بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

ينافس محمد صلاح كابتن منتخب مصر زميله محمود حسن تريزيجيه على صدارة هدافى الفراعنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

حقق منتخب مصر نتيجة التعادل مع مضيفه منتخب غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الغيني بنتيجة 1-1 مساء الإثنين في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 70.

هدافى الفراعنة بتصفيات المونديال

1_ تريزيجيه 5 أهداف بواقع هدف في مرمى جيبوتي وهدفين في مرمى سيراليون ومثلهما في مرمى بوركينا فاسو

2_ محمد صلاح 5 أهداف 4 فى شباك جيبوتى وهدف فى شباك غيينا بيساو

3_ مصطفى محمد هدف وحيد في مرمى جيبوتي.



ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.

يقع منتخبا مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.