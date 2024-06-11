شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى 80/78 فى ثالث جولات نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق كرة السلة بالاتحاد السكندرى رجال على الأهلى بنتيجة 78/80 في ثالث مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السلة، والتى يستضيفها استاد القاهرة.

وتقام المباريات بنظام best of 5 ، حيث يلتقى الفريقان فى 5 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الاهلى بنتيجة 71/69. بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية بنتيجة 78/83

وتقام المباريات أيام 7 و9 و11 و13 يونيو على استاد القاهرة، بينما تقام مباراة فاصلة يوم 14 حالة تعادل الفريقان في مرات الفوز والخسارة.

ويتكون طاقم التحكيم للمباريات من اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه مواطنه جاتس سالين، والبورتريكى روبرتو فاسكوز.

وتم الإعلان عن الطاقم الجديد المقرر أن يقود مباريات الجولة الرابعة المقرر لها بعد غد الخميس، والمكون من البلغارى مارتن هولوزوف، واللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه البولندى وزسيش ليزكا.