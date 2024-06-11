منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن نتيجة الأشعة التي خضع لها مهاجم المنتخب، مصطفى محمد، وذلك بعد إصابته في مباراة غينيا بيساو أمس الإثنين.

وكان مصطفى محمد قد غادر مباراة مصر وغينيا بيساو مصابًا، التي لعبت في غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر نظيره مع غينيا بيساو 1-1، ووصل إلى النقطة العاشرة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم.

وقال اتحاد الكرة إن الأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفي محمد مهاجم المنتخب أثبتت إصابته بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة.

وخضع مصطفي محمد لأشعة فور وصول بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو، صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولي من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا.