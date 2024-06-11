الرياض تحتضن نهائيات الدوري الخليجي للرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد عشاق الرياضات الالكترونية في السعودية والمنطقة لمواكبة مشهد جديد من المنافسات المحتدمة في مقر الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية بالعاصمة الرياض، مع اقتراب موعد نهائيات «الدوري الخليجي للرياضات الالكترونية 2024» التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية.

وتنطلق النهائيات في الفترة من 27 إلى 28 يونيو في الرياض، حيث سيتنافس المتأهلون للفوز ببطولتي روكيت ليج – Rocket League، واللعبة الشهيرة عالميا تيكن 8 – TEKKEN 8، والحصول على إحدى الجوائز من الإجمالي البالغ 150 ألف دولار أمريكي.

وتعد بطولة الدوري الخليجي المسابقة الأحدث في عالم الرياضات الالكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتنافس فيها نخبة المحترفين وأبرز الأندية من 6 دول عبر سلسلة من المواجهات الحماسية.

وانطلقت النسخة الأولى من الدوري الشهر الماضي بتنظيم دور المجموعات، واستمرت من 12 إلى 21 مايو، حيث تواجه 12 فريقا من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة في بطولة أقيمت بشكل افتراضي.