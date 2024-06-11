برشلونة يترقب السوق السعودية لإنقاذه من الأزمة المادية الطاحنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة بشأن دور السعودية في إنقاذ برشلونة من الأزمة المادية الطاحنة التي يمر بها النادي حاليا.وكانت تقارير صحفية قد ربطت أسماء بعض نجوم برشلونة، مثل رافينيا، كليمونت لينجليه، جواو فيليكس والحارس تير شتيجن، بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

اتفاقات رعاية

وأكدت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن الأمر يتعدى حدود صفقات الانتقالات بين الناديين، بل إن هناك تخطيطا لتوقيع اتفاقات رعاية من السعودية للنادي الكتالوني مما يسهم في إنقاذه من هذه الضائقة المادية.

وأضافت أنه على عكس ما أعلنه الرئيس جوان لابورتا، في بيان رسمي بأن برشلونة ليس بحاجة لإجراء عمليات بيع، سيتعين على النادي التخلص من 3 أو 4 لاعبين لا يتناسبون مع مشروعه الجديد وذلك للتخلص من رواتبهم الضخمة وتوفير ملايين في ميزانية النادي.

وتابعت «إدارة برشلونة ترى أن السوق في السعودية هي الأنسب لهذه الخيارات، بل إن هناك مفاوضات حدثت بالفعل بين الطرفين بشأن بعض الأسماء في خط الدفاع مثل أراوخو، كوندي وكريستنسن، وحدد النادي الكتالوني أسعارا للتخلي عنهم».

اللعب المالي النظيف

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك العديد من السبل المتاحة في هذا الشأن، لأن الأندية السعودية لديها شركات قوية حريصة على الارتباط بعلامة برشلونة التجارية، ولذلك ستكون هناك مفاوضات بين هذه الأطراف خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت «سبورت» أن برشلونة يعمل في الوقت الحالي على إنهاء صفقة بيع حقوق «الاستوديوهات» من أجل الوصول إلى حالة اتزان مالي وتوفيق أوضاعه بالنسبة لقانون اللعب المالي النظيف، ومن ثم سيكون متاحا له توقيع اتفاقيات في المنطقة العربية.

وتحاول الأندية السعودية حاليا، مفاوضة لاعبين مميزين، من أجل ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادا للموسم المقبل.

الدعم القوي

من جهتها كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن أن دوري روشن يسعى لمواصلة دعمه القوي من أجل توسيع نموه، حيث أجرى الاتصال بعدد من لاعبي برشلونة لضمهم.

ووفقا للصحيفة فإن المدافع الفرنسي جول كوندي يعد هدفا لنادي الاتحاد، حيث تفاوض معه بالفعل رامون بلانيز المدير الرياضي للعميد.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» على أن رافينيا رفض عرضا سعوديا مغريا، وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو، ولكن اللاعب وعائلته يشعرون بالراحة في برشلونة ولا يرغبون في الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد مهتم بالتعاقد أيضا مع الحارس الألماني مارك تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أن هناك محاولات سعودية مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولكنه يفضل البقاء مع برشلونة.

عروض سعودية

كليمون لينجليه المدافع الفرنسي رفض هو الآخر عروضا سعودية خلال صيف 2023 لينضم إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، وعاد إلى برشلونة بنهاية الموسم، ولكن مازال يحظى بمتابعة من دوري روشن.

وهناك محاولات حاليا من جانب برشلونة لتجديد إعارة البرتغالي جواو فيليكس خلال الفترة المقبلة، وإذا لم يتم الوصول إلى اتفاق، قد تكون وجهته المقبلة هي دوري روشن، وفقا لما أكدته الصحيفة الإسبانية.

أبرز ما جاء عن خطة برشلونة مع الأندية السعودية: