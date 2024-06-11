الأهلي على بعد خطوة من أوسيمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب النادي الأهلي السعودي من حسم إحدى أكبر الصفقات في الملاعب السعودية، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الأهلي يستعد للمشاركة في بطولتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي في 2024-2025؛ بعد أن أنهى الموسم الرياضي الماضي، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة «إل ماتينو»، انسحاب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من صفقة التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، قلب هجوم نابولي الإيطالي.

الصحيفة كشفت عن أن النادي الباريسي غير مستعد لدفع المبلغ المالي الذي يطلبه نابولي؛ للتخلي عن أوسيمين، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأصبح باريس سان جيرمان، ثاني فريق ينسحب من صفقة المهاجم النيجيري، خلال الساعات القليلة الماضي؛ بعد العملاق الإنجليزي أرسنال، الذي رفض دفع أكثر من 90 مليون يورو.

وحسب «إل ماتينو»، أصبح النادي الأهلي في الساحة وحيدا تقريبا؛ حيث أعرب عن استعداده لدفع قيمة «الشرط الجزائي» في عقد فيكتور أوسيمين مع نابولي، والذي يقدر بـ130 مليون يورو «نصف مليار ريال سعودي تقريبا».

وينتظر مسؤولو النادي الأهلي حاليا، رد أوسيمين على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل دفع قيمة «الشرط الجزائي» للفريق الإيطالي.

النجم النيجيري صاحب الـ25 عاما، والمتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، شارك في 32 مباراة مع نابولي خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة، إلا أن السماوي أنهى الموسم بشكل سيئ للغاية، حيث اختتم حامل اللقب مشواره في المركز العاشر من الدوري الإيطالي، كما غادر بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ16، بعد الخسارة أمام برشلونة بنتيجة إجمالية (2-4).