النصر يغري روديغر بعرض ضخم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير إعلامية أمس أن أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد الإسباني، تلقى عرضا ضخما مغريا من نادي النصر السعودي.

الهدف من هذا العرض هو إقناع المدافع الألماني بالانضمام إلى دوري روشن السعودي اعتبارا من الموسم الجديد 2023-2024.

ويأتي هذا العرض في سياق استراتيجية النصر السعودي لتعزيز صفوفه، خاصة في خط الدفاع، استعدادا للتحديات القادمة في الموسم الجديد.

مع العلم أن عقد اللاعب مع «النادي الملكي» ينتهي في يونيو 2026.

وأكد برنامج «الشيرينغيتو» الشهير، أن إدارة النصر مصممة على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتعتزم تقديم عقد لروديغر قيمته 100 مليون يورو لمدة 4 سنوات، بهدف إغراء المدافع الألماني الذي سيشارك أيضا مع منتخب بلاده ألمانيا في بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة.