شكرا لقرائتكم خبر الهداف التاريخي لكأس العالم مديرا فنيا لنورمبرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر فريق نورمبرج، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني أمس، تعيين ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم ومنتخب ألمانيا لكرة القدم، مديرا فنيا.

وأعلن نورمبرج أن كلوزه (46 عاما) سيتولى المسؤولية خلفا لكريستيان فييل، الذي رحل لتدريب هيرتا برلين الألماني أخيرا.

وقد ارتبط كلوزه في الفترة الأخيرة بتدريب فريقه السابق لاتسيو الإيطالي، قبل أن يتولى للمرة الأولى منصب المدير الفني لأحد الفرق الأولى بألمانيا.

وتوج المهاجم السابق كلوزه بكأس العالم عام 2014، وأصبح الهداف التاريخي للمونديال برصيد 17 هدفا في تلك النسخة التي أقيمت بالبرازيل، علما بأنه أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ منتخب ألمانيا، عقب إحرازه 71 هدفا في 137 مباراة دولية، لعبها ما بين عامي 2001 و2014.

استهل كلوزه مسيرته التدريبية عام 2018 مع فريق الناشئين تحت 17 عاما لناديه السابق بايرن ميونخ الألماني.

ولعب نورمبرج لآخر مرة في الدوري الألماني موسم 2018 / 2019 وأنهى الموسم الماضي في المركز الـ12 بالدرجة الثانية، ويتمتع النادي بماض حافل، عقب تتويجه بلقب الدوري الألماني 9 مرات، كما حصل على كأس ألمانيا 4 مرات، ولايزال يحظى بشعبية كبيرة حتى الآن.

وقال كلوزه في بيان نشره النادي «التقاليد والشغف والعمل الصادق والمشجعون الرائعون، كل هذه الأشياء التي أحبها في كرة القدم والتي أرتبط بها مع نادي نورمبرج. ولهذا السبب أتيحت لي فرصة أن أصبح مديرا فنيا هنا على الفور».

وأضاف كلوزه «من خلال العمل الأكاديمي، يتمتع النادي بأساس رائع نريد البناء عليه. الآن حان الوقت للانطلاق والعمل وبدء الموسم بشكل جيد».

وبات كلوزه الوافد الجديد البارز الثاني إلى نورمبرج، بعد مدير المنتخبات الوطنية السابق جوتي تشاتزيالكسيو، الذي تم تعيينه عضوا في مجلس إدارة النادي لشؤون الرياضة أخيرا.

مسيرة ميروسلاف كلوزه التدريبية: