نصف المدربين الوطنيين يغادرون بعد أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، مستقبله مع «الأسود الثلاثة»، وذلك عشية مشاركته في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» المقررة بألمانيا في الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو.

وينتهي عقد ساوثغيت مع المنتخب الإنجليزي بنهاية هذا العام 2024، ويريد مسؤولو الاتحاد الإنجليزي بقاءه.

ومع ذلك، اعترف المدرب البالغ من العمر 53 عاما: «إذا لم نفز، ربما لن أكون هنا بعد الآن.. سأغادر في هذه الحالة».

وأضاف قائلا، في تصريحات لصحيفة «The sun»: «لذا ربما تكون بطولة يورو 2024 هي الفرصة الأخيرة.

أعتقد أن نصف المدربين الوطنيين يغادرون بعد البطولة، وهذه هي طبيعة كرة القدم الدولية».

وأوضح: «لقد كنت هنا منذ ما يقرب من 8 سنوات. لا يمكنك أن تضع نفسك باستمرار أمام الجمهور وتقول: «المزيد من فضلك»، لأن الناس في مرحلة ما يفقدون الثقة».

وزاد: «إذا أردنا أن نكون فريقا رائعا وأريد أن أكون مدربا كبيرا، فيجب عليك تقديم أداء جيد في المواعيد الكبيرة، مثل كأس أمم أوروبا».

وتدرب منتخب إنجلترا الذي سافر من برمنغهام إلى إرفورت، للمرة الأولى على الأراضي الألمانية، أمام 12 ألف مشجع محلي في مدينة يينا.

وسيستعد فريق غاريث ساوثغيت للمباراة الافتتاحية الأحد أمام صربيا.

وأضاف ساوثغيت، الذي خسر نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح: «لدينا عمق كبير في الفريق، خاصة هجوميا.

لقد تطور الفريق منذ كأس العالم الأخيرة».