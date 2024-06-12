شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يفوز على النجوم 1/0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، الفوز على فريق النجوم بهدف نظيف فى المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على الملعب الفرعي للمقاولون العرب، فى إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

سجل هدف منتخب الشباب مهاب ياسر في الشوط الأول من عمر اللقاء. وشهدت المباراة أداء قويا من الفريقين، وكانت أشبه بالمباريات الرسمية، ومنح وائل رياض الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء على مدار الشوطين، وشارك عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني في التشكيل الأساسي من بداية المباراة.

وكان المنتخب فاز على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، وفاز على سيراميكا 4/2 وعلى الإسماعيلي بهدف نظيف.