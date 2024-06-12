شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأولمبى فى مباراته الودية أمام كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في مباراته الودية الثانية أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحضور ألبرت دول سفير كوت ديفوار بالقاهرة، سانيف بيكتوجو نائب رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد بركات، واللواء حلمى مشهور وعامر حسين ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.

وحقق المنتخب الأوليمبي الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، أحرز أهداف المنتخب اللاعب محمود صابر، كما أحرز اللاعب سانجو ماليك الهدف الوحيد للمنتخب الإيفوارى، في المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن المعسكر المغلق الذى بدأه أول يونيو الجاري.

في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرصه على مساندة المنتخب الاولمبي لكرة القدم في استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب الأولمبي أمامهم فرصة كبيرة للمنافسة على ميدالية أولمبية تحت قيادة المدرب الكبير البرازيلي ميكالي، والذي سبق وأن توج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016 عندما كان يتولي قيادة منتخب البرازيل، متمنيا أن يكرر المدرب البرازيلي إنجازه مع منتخبنا الأولمبي.

وأوضح وزير الرياضة أن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب تأتي في إطار الحرص من الجهاز الفني والاتحاد، للوقوف على مستوى اللاعبين استعدادا لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية، مضيفا: "هناك دعم كبير من الدولة المصرية على تذليل كل العقبات، لتوفير أفضل مناخ للمنتخب الأولمبي وجميع الرياضيين المصريين، للمنافسة على ميدالية أولمبية".