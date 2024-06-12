شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام كوت ديفوار الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن المنتخب المصرى الأولمبى من الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف ضمن اللقاء الودى الذى جمعهما منذ قليل للمرة الثانية على استاد القاهرة الدولى، وذلك استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أحرز محمود صابر صانع ألعاب المنتخب الأولمبى هدفين في الدقيقة 17 و19 من عمر الشوط الأول، فيما سجل منتخب الكوت ديفوار هدفه قبل نهاية المباراة.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى منتخب مصر الأولمبى وأهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف، بينما على الطرف الآخر محاولات لتعديل النتيجة ولكن جميعها لم يكتب لها النجاح.

ويخوض المنتخب الأولمبى المصرى بقيادة البرازيلي ميكالى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. حمزة علاء.

خط الدفاع .. أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط .. زياد كمال، محمود صابر، محمد شحاتة، أحمد عاطف "قطة".

الهجوم .. مصطفى ميسي، أسامة فيصل.

ووقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس بجانب إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وصاحب المركز الثاني بـ كأس أمم آسيا.