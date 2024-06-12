شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المنشطات: لا يحق لرمضان صبحى المشاركة حتى الانتهاء من مراحل التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

كشف حازم خميس، رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، أن جلسة الاستماع التي حضرها رمضان صبحي أول أمس، هي مرحلة أولى ضمن مراحل التحقيقات مع اللاعب.

وشدد خميس في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: "لا يحق للاعب العودة للمشاركة فى أى مباراة مع فريقه أو منتخب بلاده حتى تنتهى جلسات الاستماع وجميع إجراءات التحقيقات".

وواصل رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: "الاتهام المواجهة لرمضان صبحي هي التلاعب في نتائج العينة الخاصة بالمنشطات، وهي من التهم التي توجه للرياضي مثلها مثل تناول المواد المحظورة، أو التلاعب بها، أو الامتناع عن اعطاء العينة".

وتابع خميس: "الجلسة التي حضرها رمضان صبحي استغرقت من 10 إلى 12 ساعة، وهي جلسة تنظر جميع التهم المنسوبة للاعب وتستمع لدفاعاته، وفي الوقت الحالي اللجنة التي أخضعت اللاعب للاستماع تدرس وتحلل رد اللاعب، والجلسة القادمة ستكون جزء من التحقيقات".

وأخطرت اللجنة اتحاد الكرة ونادى بيراميدز بـ إيقاف اللاعب عن المشاركة مع فريقه أو المنتخب الوطنى لحين الخضوع لجلسات الاستماع التي سيتم بناءً عليها تحديد مدى حقيقة اتهام اللاعب بالتلاعب فى عينية التحاليل.

رمضان صبحى سبق ورد على الخطاب الأول من لجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي، إلا أن قرار إيقاف اللاعب بشكل مؤقت جاء يوم 26 مايو، وقبل ساعات من إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.