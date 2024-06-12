شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 – 6 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر بعد الوصول للقاهرة.

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر بعد الوصول للقاهرة

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عقب الوصول مباشرة للقاهرة بعد مواجهة منتخب غينيا بيساو والتعادل الإيجابى 1/1 ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

طبيب المنتخب يعلن إصابة مصطفى محمد بجزع بالرباط الداخلى للركبة

أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الأول، عن إصابته بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة.

للمرة الثانية .. المنتخب الأولمبى يحقق الفوز ودياً على كوت ديفوار 2-1

حقق المنتخب المصرى الأولمبى الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف ضمن اللقاء الودى الذى جمعهم منذ قليل للمرة الثانية على ستاد القاهرة الدولى وذلك استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مران الأهلى.. كولر يجتمع بمعاونيه.. معلول فى الجيم وفقرة خططية

استأنف الاهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو التي تجمع ‏الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.‏

استاد العاصمة الإدارية يقترب من استضافة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك

أكد إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل الحصول على موافقة بإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك على استاد العاصمة الإدارية.

أحمد حمدى يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى

سافر أحمد حمدى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى ألمانيا بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، تمهيدًا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي التى تعرض لها خلال مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى.

مصدر بمكافحة المنشطات: إمكانية رفع الإيقاف عن رمضان صبحى لحين عقد جلسة استماع ثانية

كشف مصدر بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إنه سيتم استكمال جلسة استماع رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، والخاصة بمخالفة كودين من أكواد المنشطات، وهما التلاعب فى العينة وانتهاك القواعد المنشطة.