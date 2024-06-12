شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: السوبر الأفريقى يقترب من مصر على استاد العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

زف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة للجماهير المصرية بشأن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي 2024 القادم.

وأوضح شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي الأقرب ستكون في مصر.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق: "المباراة المرتقبة بالتحديد على أرضية ملعب استاد عاصمة مصر الإدارية، لكن حتى الآن لم يتحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي حتى اللحظة من قبل الكاف".

ويلتقى فريق الأهلي نظيره الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994. وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.