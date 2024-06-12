800 يورو لمشاهدة "رونالدو المنتهي" في التدريب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من فيستفاليا (ألمانيا): لم يسبق في تاريخ الرياضة (وليس كرة القدم فحسب) أن يتم بيع تذكرة تبلغ قيمتها 800 يورو لكل مشجع من أجل مشاهدة لاعب بعينه في التدريب وليس في مباراة رسمية أو تنافسية، أو حتى مباراة ودية.

السيناريو "الجنوني" السابق ذكره من بطولة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق النصر والدوري السعودي، فهو النجم الذي يدفع المشجع 800 يورو من أجل مشاهدته في التدريبات، والمفارقة أن هناك أن هناك بعض الآراء "المثيرة للجدل" التي تتحدث عن أن مدرب المنتخب البرتغالي يجب ألا يعتمد مطلقاً على رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال بنهائيات يورو 2024، في إشارة رمزية إلى أنه لن يتمكن من صنع الفارق.

ويتعرض رونالدو لهجوم عنيف من بعض القطاعات الجماهيرية منذ سنوات وليس مؤخراً فحسب، تحت عنوان "رونالدو المنتهي"، ولكنه يرد على الجميع داخل الملعب، ويواصل توهجه التهديفي وكأنه شاب عشريني.

الموعد (الجمعة)

فقد كشفت "بيلد" الألمانية عن طرح تذاكر مشاهدة تدريب رونالدو مع منتخب بلاده في تدريب جماهيري مفتوح الجمعة في مقر الفريق ببطولة يورو 2024 في فستفاليا مقابل 800 يورو.

وسيشارك رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات الكروية حول العالم برصيد 128هدفا في 204 مباراة رسمية، في بطولة أوروبا للمرة السادسة بعد بلوغه النهائي في أول ظهور له بالبطولة عام 2004، أي قبل 20 عاماً، وفوزه باللقب عام 2016 في فرنسا.

وقد نفدت التذاكر البالغ عددها 6000 تذكرة للحصة التدريبية في دقائق معدودة عندما تم طرحها للبيع، كما تم عرض العديد من التذاكر مقابل 400 يورو بينما تم بيع تذاكر أخرى مقابل 800 يورو على أحد المواقع الإلكترونية الألمانية.