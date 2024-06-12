الامارات | تدشين مراكز تطوير مواهب كرة القدم في أندية دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تدشين «مراكز تطوير مواهب كرة القدم في أندية دبي» للفئات العمرية من 12 إلى 17 سنة، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب في مختلف المجالات.

وذكر بيان صحافي: «يأتي هذا الإعلان استكمالاً للتجمعات والاختبارات التي جرت في الفترة من 27 إلى 30 مايو الماضي، بهدف تنمية قدرات اللاعبين الموهوبين، وتوفير المزيد من الفرص لهم للاحتكاك واكتساب الخبرة، باعتبارهم مستقبل فرق أندية دبي خلال المواسم المقبلة. وفي هذا الإطار تم تجميع 120 لاعباً من الموهوبين بأندية دبي ليخضعوا لبرنامج مكثف، تضمن مجموعة من الاختبارات الفنية والبدنية والنفسية».

وذكر البيان: «في نهاية التجمعات تم اختيار أفضل 75 لاعباً من النخبة، مع إمكانية ضم المزيد من اللاعبين ممن يظهر تميزهم لاحقاً، وقد تم توزيع اللاعبين على ثلاثة مراكز تدريبية بحسب فئاتهم العمرية: الفئة العمرية 12 و13 سنة تتدرب في مركز تطوير المواهب بنادي الوصل، الفئة العمرية 14 و15 سنة تتدرب في مركز نادي شباب الأهلي، والفئة العمرية 16 و17 سنة تتدرب في مركز نادي النصر».

وأكد المجلس أنه سيتم خلال الموسم الرياضي المقبل مواصلة تنظيم هذه الاختبارات لرفد مراكز تطوير الموهوبين بأفضل اللاعبين، مع إجراء تجمعات ومعسكرات تتضمن مباريات وتدريبات مكثفة ومحاضرات توعية نظرية وعملية، إضافة إلى الاختبارات البدنية التي تقام تحت إشراف المديرين الفنيين للأكاديميات، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

من جانبه، رحب مدير أكاديمية النصر لكرة القدم، أحمد الرميثي، باستضافة نادي النصر لمركز تطوير الموهوبين لفئة 16 و17 سنة، وأعرب عن شكره للمجلس والأندية المشاركة والمشرفين الفنيين على جهودهم الكبيرة في هذه المبادرة، التي تسهم في اختيار اللاعبين وضمهم إلى الفريق الأول، وتزويد المنتخبات بأفضل العناصر الموهوبة.

وأوضح المدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، هشام بومبار، أن «برنامج تجميع المواهب الرياضية تضمن حصصاً تدريبية متعددة، منها اللعب في مساحات ضيقة وتحت الضغط لقياس سرعة رد فعل اللاعبين، إضافة إلى إجراء اختبارات بدنية تحت إشراف (أكاديمية سبورتيفاي)».

وأشار المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي، وائل السيسي، إلى أن برنامج مركز تدريب المواهب تحت 14 و15 سنة يعتمد على أهداف واضحة ومنهجية عمل طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، لتطوير اللاعبين في مختلف مراكز اللعب، مع التركيز على التدريب الفردي ورفع مستوى اللاعبين بشكل أسرع وبناء ملف تعريفي لكل لاعب ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري لتطوير الأداء.

وأكد المدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم، باتريك هودريك، نجاح حصص تدريب مجموعة المواهب تحت 12-13 عاماً، مشيراً إلى أن التصنيف الفني للاعبين وزيادة التحدي في ما بينهم كلها عوامل محفزة لتقديم مستوى متقدم.