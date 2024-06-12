بيراميدز يرد على شكوى نادي النجوم لإتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - رد مصدر بنادي بيراميدز على الشكوى التي تقدم بها نادي النجوم والمتعلقة بمطالب مالية في صفقة انتقال محمود صابر إلى نادي بيراميدز.

أوضح المصدر أن القرار الذي يتحدث عنه نادي النجوم هو قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة والمتعلق بالقضية، مشددا على أنه تم الطعن على القرار أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد.

شدد على أن نادي بيراميدز في انتظار صدور قرار لجنة الاستئناف في الأمر، وبعد صدوره، من الوارد أن يكون هناك تصعيد آخر للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" في هذا الشأن وبالتالي ليس هناك أي قرار نهائي في القضية.

أوضح أن فكرة مطالبة منع نادي من المشاركة في البطولات القارية متعلق بقرارات نهائية وقاطعة في القضايا المتداولة قبل يوم 31 مارس 2024، وليس حكم أول درجة مستأنف ضده وما يزال منظورا، في درجات التقاضي المختلفة.