ترتيب مجموعة المغرب بعد الفوز بسداسية علي الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب المغرب، فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب الكونغو بنتيجة 6-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحل منتخب الكونغو، ضيفًا على نظيره المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وجاءت سداسية المغرب عن طريق كل من؛ عز الدين أوناحي في الدقيقة (8)، شادي رياض (16)، أيوب الكعبي (20، 39، 53)، سفيان رحيمي (62).



ترتيب مجموعة المغرب بعد الفوز على الكونغو:

1- منتخب المغرب .. 9 نقاط

2- تنزانيا .. 6 نقاط

3- النيجر .. 3 نقاط

4- زامبيا .. 3 نقاط

5- الكونغو .. 0 نقط

6- إريتريا .. 0 نقط (انسحاب من التصفيات)