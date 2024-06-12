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ترتيب مجموعة المغرب بعد الفوز بسداسية علي الكونغو

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب المغرب، فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب الكونغو بنتيجة 6-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحل منتخب الكونغو، ضيفًا على نظيره المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وجاءت سداسية المغرب عن طريق كل من؛ عز الدين أوناحي في الدقيقة (8)، شادي رياض (16)، أيوب الكعبي (20، 39، 53)، سفيان رحيمي (62).


ترتيب مجموعة المغرب بعد الفوز على الكونغو:

1- منتخب المغرب .. 9 نقاط

2- تنزانيا .. 6 نقاط

3- النيجر .. 3 نقاط

4- زامبيا .. 3 نقاط

5- الكونغو .. 0 نقط

6- إريتريا .. 0 نقط (انسحاب من التصفيات)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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