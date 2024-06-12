زلزال كولر يهز النادي الأهلي بسبب خريطة التعاقدات

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعلت الخلافات بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بسبب ملف الصفقات الجديدة ومستقبل اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة اجتماع لجنة التخطيط مع كولر بحضور خالد بيبو مدير الكرة، للاتفاق على خريطة التعاقدات في الموسم المقبل استعدادا للمنافسات القارية والدولية التي يشارك فيها الفريق أبرزها كأس انتركونتيننتال وكأس العالم للأندية.

وعرض كولر خلال الاجتماع ضرورة إجراء تغييرات شاملة في ملف للاعبين الأجانب بالفريق وهم الفرنسي انتوني موديست والجنوب افريقي بيرسي تاو والمالي اليو ديانج والمغربي رضا سليم والتونسي علي معلول، بجانب الجزائري أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا والتونسي محمد الضاوي كريستو المقيد تحت السن، مشددا على أهمية التعاقد على لاعبين أجانب على مستوى اعلي في المرحلة القادمة، إلا أن لجنة التخطيط ترى صعوبة تنفيذ هذا الطلب في الميركاتو الصيفي القادم.

واصطدمت رغبة كولر في التعاقد مع المهاجم البوركيني محمد كوناتي لتدعيم خط الهجوم، برفض لجنة التخطيط، بسبب تراجع مستوى اللاعب ومبالغة وكيل أعماله في الطلبات المالية، وعرضت اللجنة على المدرب السويسري 4 مهاجمين آخرين للاختيار منهم.

كولر يطلب التعاقد مع نجم المغرب

وابدي كولر رغبته في التعاقد مع المغربي يحيي عطية الله المحترف في الدوري الروسي لحل أزمة الجبهة اليسرى، بعدما فتح الباب أمام رحيل التونسي على معلول الذي يعاني من إصابة طويلة وينتهي تعاقده بنهاية الموسم، لكن لجنة التخطيط طلبت بالتجديد لمعلول تقديراً لمسيرته مع الفريق.

وفتح كولر الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم كهربا في الموسم القادم، حال حصوله على عروضاً خارجية مغرية، بشرط التعاقد مع ثنائي هجومي، فيما رفض فكرة التعاقد مع كلا من احمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومحمد شكري ظهير ايسر الفريق المعار لسيراميكا ومحمد حمدي ظهير ايسر انبي لعدم اقتناعه بهم.

وحدد كولر القائمة المبدئية للاعبين الراحلين في نهاية الموسم وهم محمود متولي وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس، بالإضافة إلى اللاعبين الأجانب وفقا للاتفاق مع إدارة النادي في نهاية الموسم، بعدما عرض على اللجنة تقرير فني وتحليل رقمي تفصيلي لجميع اللاعبين.