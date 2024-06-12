تريزيجيه: أحلم بتكرار المشاركة في المونديال وإسعاد 100 مليون مصري

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، عن اللعب بقميص المنتخب الوطني، وكذلك عن حلم الوصول إلى كأس العالم 2026.

تصريحات محمود حسن تريزيجيه

وقال محمود حسن تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: أعرف أحساس اللعب باسم مصر والوصول لكأس العالم، ولدي رغبة لتكرار المشاركة في المونديال.

وأكد تريزيجيه: الجيل الحالي قادر يعمل حاجة في كأس العالم، ويعوض مشاركتنا السابقة التي لن تكن على قدر طموحنا.

واصل محمود: نجحت في استغلال المساحات في دفاع بوركينا فاسو، وسجلت الهدف الأول من رأسية توقعتها قبل أن تصلني.

وأضاف نجم منتخب مصر: أقاتل بقوة في مباريات المنتخب من أجل إسعاد 100 مليون مصري، وأتدرب كثيرا على الهدف الثاني في مباراة بوركينا، وأجهز نفسي لكل المواقف خلال المباريات.

وكشف تريزيجيه: نتدرب بشكل فردي مع مدربي المهاجمين في الأندية التي ألعب فيها، من أجل تحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى.