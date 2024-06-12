كولر يرفض التعاقد مع مهاجم بوركينا فاسو

كشفت تقارير صحفية، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رفض التعاقد مع مهاجم منتخب بوركينا فاسو.

وأشارت التقارير أن كولر رفض التعاقد مع مهاجم بوركينا فاسو ولاعب فريق أخمات الروسي محمد كوناتي بحجة أنه لم يقتنع به.

وقد شارك محمد كوناتي لاعب فريق أخمات الروسي في مباراة مصر وبوركينا فاسو الماضية لعدة دقائق.

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وكانت قد أشارت بعض التقارير أن النادي الاهلي اقترب من التعاقد مع محمد كوناتي لاعب فريق أخمات الروسي خلال الفترة الماضية.

وأكدت بعض التقارير أن النادي الاهلي أنهى صفقة المدافع زين الدين بلعيد لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وأن هذه الصفقة ستتكلف فقط دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد والذي ينتهي عقده في صيف 2026.