الاهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

كشفتت تقارير صحفية، أن النادي الاهلي يبرئاسة محمود الخطيب، قد حسم أولى الصفقات الصيفية للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشارت التقارير أن النادي الاهلي أنهى صفقة المدافع زين الدين بلعيد لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وتابعت أن لجنة التخطيط بالنادي الاهلي اقنعت السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، بالتعاقد مع هذا المدافع الجزائري.

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واختتمت أن هذه الصفقة ستتكلف فقط دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد والذي ينتهي عقده في صيف 2026.

ومن ناحية أخرى، نفى جلين بينكين وكيل اللاعب الجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا أن هناك مفاوضات بين الاهلي وموكوينا، والأحمر لم يتحدث مع صن داونز.

وتابع وكيله أن موكوينا يرتبط بعقد مع نادي صن داونز لمدة عامين مقبلين، ولم يتم أي اتفاق مع النادي الاهلي.