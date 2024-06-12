أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الاهلي والمنتخب الأولمبي بسبب أولمبياد باريس

تلوح أزمة جديدة في الأفق بين النادي الاهلي والمنتخب المصري الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قبل اختيار الـ3 لاعبين فوق السن في أولمبياد باريس.

وأوضحت مصادر أن النادي الاهلي لم يتم إبلاغه حتى الآن باختيارات اللاعبين فوق السن وهل سيكون من بينهم لاعبين من القلعة الحمراء أم لا.

وأشارت إلى أنه في حال تم اختيار لاعبين من الاهلي للمشاركة مع المنتخب الأولمبي، فإن الأحمر يرغب في معرفة موقف لقاءاته في الدوري بعد استدعائهم.

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ويترقب النادي الاهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد المصري بطلب لاعبين من الفريق للمشاركة في أولمبياد باريس، ليتم التواصل مع رابطة الأندية على الفور، خاصة في ظل أهمية المباريات المقبلة للفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وكانت هناك تقارير قد تحدثت أن روجيرو ميكالي، قد استقر على استدعاء محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ثنائي الاهلي، بشكل مبدئي ضمن الـ3 لاعبين فوق السن في أولمبياد باريس.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي يتواجد في المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس، بجانب منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكتسان، والتي سوف تقام خلال الفترة من 24 يوليو إلى 11 أغسطس 2024 .