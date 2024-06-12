حقيقة اقتراب الاهلي من التعاقد مع نجم صن داونز

كشف جلين بينكين وكيل اللاعب الجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا لاعب فريق صن داونز، حقيقة اقتراب النادي الاهلي مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بينكين فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي “MBC MASR 2″:” لا يوجد مفاوضات بين الاهلي وموكوينا، والأحمر لم يتحدث مع صن داونز”.

وتابع:” توجد عدة عروض لدينا في الوقت الحالي، ولكن لم نحسم الأمر حتى الآن”.

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وواصل:” موكوينا يرتبط بعقد مع نادي صن داونز لمدة عامين مقبلين، ولم يتم أي اتفاق مع النادي الاهلي”.

وأردف:” كان هناك نصائح من مدرب منتخب جنوب أفريقيا لـ موكوينا بأن يرحل، ولكن اللاعب سعيد رفقة فريق صن داونز”.

واختتم:” نادي الوكرة لم يتوصل لأي اتفاق مع صنداونز من أجل ضم موكوينا كما تردد مؤخرًا، حيث من الممكن ان يجدد الفريق الجنوب أفريقي عقد موكوينا لعام آخر ونحترم تعاقدنا مع النادي”.