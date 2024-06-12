مطلب جماهيري.. اسم عالمي بديلًا عن ساديو ماني في النصر السعودي

اقترب اسم عالمي من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليكون بديلًا عن السنغالي ساديو ماني.

وأوضح الإعلامي عبدالعزيز المريسل، أن الجناح الأيسر الإيطالي كييزا، نجم فريق يوفنتوس، يحظى باهتمام عدة أندية في الدوري السعودي للمحترفين، وهو أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوفه.

وشدد على أن كييزا لاعب كبير، سيكون ضمن لاعبي فريق النصر السعودي بداية من الموسم المقبل ليكون بديلًا عن ساديو ماني.

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وارتبط اسم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي بالرحيل عن صفوف العالمي في فترة انتقالات الصيف القادم، في ظل عدم تقديم المأمول منه.

وأشارت تقارير صحفية أن نادي فنربخشة التركي بدأ مفاوضاته مع نادي النصر من أجل التعاقد مع ساديو ماني، حيث يقود هذه المحادثات، ماريو برانكو المدير الرياضي للنادي التركي.