موديست يقبل رأس أفشة.. 10 صور من تدريبات الأهلي استعدادا لفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استأنف نادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو التي تجمع ‏الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس الإثنين، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وعقد مارسيل كولر جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة ببرنامج الفريق، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات خططية متنوعة للاعبين، في الوقت الذي أدى فيه علي معلول جلسة في "الجيم" ضمن ‏برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له.

وشهدت الصور التي نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي من تدريبات اليوم، تقبيل المهاجم الفرنسي موديست لرأس زميله في الفريق محمد مجدي أفشة.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو، في اللقاء المؤجل من الجولة 11 بالدوري المصري الممتاز.

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