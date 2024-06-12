"الحسم أو فرصة للأحمر".. موعد المباراة المقبلة للأهلي والاتحاد في نهائي دوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تمكن الاتحاد السكندري لكرة السلة من الفوز على الأهلي بنتيجة 80-78، في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة.

ويقام نهائي دوري كرة السلة بنظام Best of 5، أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب، والنتيجة حتى الآن تقدم الاتحاد 2-1، وتقام المباراة الرابعة يوم الخميس المقبل.

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز في المباراة الرابعة فقط، لحصد اللقب الغائب منذ 2020، فيما يحتاج الأهلي للفوز بمباراتين متتالين، لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتقام المباراة الرابعة بين الأهلي والاتحاد، في التاسعة مساء الخميس المقبل، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

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