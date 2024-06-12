"تلقينا عدة عروض".. وكيل موكوينا يكشف حقيقة عرض الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف جلين بينكين وكيل موكوينا لاعب صن داونز، حقيقة عرض الأهلي لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جلين في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "لا يوجد أي مفاوضات بين الأهلي وموكوينا والنادي لم يتحدث مع صن داونز، وتلقينا عدة عروض من أجل موكوينا، لكننا سنحسم الموقف قريبا، ولم يتم إبرام أي اتفاق مع الأهلي وموكوينا يرتبط بعقد مع صن داونز مستمر لعامين مقبلين".

وأضاف: "الوكرة لم يتوصل لأي اتفاق مع صن داونز من أجل ضم موكوينا كما تردد مؤخرًا، وهوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا نصح موكوينا بالرحيل، لكنه من وجهة نظره فقط، واللاعب سعيد بوجوده في صفوف صن داونز في الوقت الحالي، صن داونز يمكن أن يجدد عقد موكوينا لعام آخر ونحترم تعاقدنا مع النادي الجنوب إفريقي".