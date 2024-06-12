سداسية المغرب وخسارة فلسطين بخماسية.. نتائج مباريات التصفيات الأفريقية والآسيوية المؤهلة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم أمس الثلاثاء 11 يونيو 2024، العديد من المباريات القوية والمليئة بالأهداف في التصفيات الأفريقية والآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضرب منتخب المغرب نظيره جمهورية الكونغو بسداسية نظيفة، بينما خسر المنتخب الفلسطيني بخماسية من منافسه أستراليا.

نتائج مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

المغرب ضد جمهورية الكونغو - (6-0)

السودان ضد جنوب السودان - (3-0)

كوت ديفوار ضد كينيا - (0-0)

مالي ضد مدغشقر - (0-0)

جنوب إفريقيا ضد زيمبابوي - (3-1)

ليبيا ضد الرأس الأخضر - (0-1)

أنجولا ضد الكاميرون - (1-1)

نتائج مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

اليابان ضد سوريا - (5-0)

أستراليا ضد فلسطين - (5-0)

كوريا الجنوبية ضد الصين - (1-0)

الكويت ضد أفغانستان - (1-0)

قطر ضد الهند - (2-1)

الإمارات ضد البحرين - (1-1)

السعودية ضد الأردن - (1-0)

العراق ضد فيتنام - (3-1)

اليمن ضد نيبال - (2-2)

لبنان ضد بنجلاديش - (1-0)

فوز البرتغال.. مباريات ودية دولية

البرتغال ضد أيرلندا - (3-0)

سان مارينو ضد قبرص - (1-4)

أوكرانيا ضد مولدوفا - (4-0)

إيرلندا الشمالية ضد أندورا - (2-0)

مالطا ضد اليونان - (0-2)

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