تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمود حسن تريزيجية لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، كواليس التسجيل للفراعنة في شباك بوركينا فاسو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال تريزيجية في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "منذ بداية معسكر منتخب مصر، جميع اللاعبين لديهم هدف، وأعلم هذا الاحساس من قبل، اللعب ب اسم بلدك للوصول إلى كأس العالم، وأريد تكرار هذا الأمر، لأن المرة الأولى لم نحقق طموح الشعب المصري، وهذا الجيل قادرا على الوصول للمونديال".

وأضاف: "كل مباراة مع المنتخب حياة أو موت، أنزل المباراة من أول دقيقة أضع أمامي هدف إسعاد الجماهير، وفي الهدف الأول ضد بوركينا مررت لمصطفى محمد، ورأيت مساحة بين المنافس، لهذا قلت لو لم أسجل الأولى ستعود لي الثانية، وكنت داخل "أحط جول"، وهذا حلم بلد كاملة وقميص منتخب مصر ثقيل جدا، اللعب ب اسم البلد، وبالنظر إلى علم بلدي يوجد أكثر من 100 مليون، نفسهم أن يكونوا مكاني، لهذا يجب أن أسعدهم".