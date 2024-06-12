"العينة إيجابية".. آخر تطورات أزمة منشطات رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيتم تحديد جلسة استماع لرمضان صبحي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات".

وأضاف: "إيقاف رمضان صبحي إجباريا لحين عقد لجنة الاستماع وبحث حالته بعد ثبوت إيجابية العينة، وعينة رمضان صبحي أثبتت تعاطيه مادة محظورة".

وواصل: "معمل التحليل لم يتعرف على المادة التي قيل أنها اختلطت بعينة اللاعب، والتحقيقات وحدها تثبت أو تنفي وجود تلاعب في عينة رمضان صبحي".

وأوضح: "لا يوجد تأثير أو تدخل من كائن من كان في عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مستقلة في قرارها لكنها ترفقه بمذكرة تفصيلية بالواقعة".

وأتم: "المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات تملك وقف قرار نظيرتها المصرية ومن حقها شكواها للمحكمة الرياضية، واعتراض المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات قائم في حالتي البراءة والإدانة".

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي قد خضع لجلسة استماع أولى بشأن فساد عينته لتحليل المنشطات الأسبوع الجاري، وطلب لعقد جلسة استماع ثانية.

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