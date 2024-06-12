شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: حسام حسن سأل صلاح عن رغبته فى التبديل واللاعب أراد الاستمرار والان مع تفاصيل الخبر

تحدث خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن أسباب تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

وأوضح الدرندلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "منتخب مصر كان يبحث عن الفوز على غينيا والعلامة الكاملة في التصفيات، لكن الهدف الأول للمنتخب الغيني صعّب المهمة وعقّد الأمور".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: "خريطة الكرة الأفريقية تغيرت، والرحلة لغينيا كانت شاقة ومرهقة رغم أن المنتخب سافر على متن طائرة خاصة".

وواصل الدرندلي: "محمد صلاح قيمة كبيرة في منتخب مصر، وهو واحد من أهم لاعبي العالم، كما أن العلاقة بينه وبين حسام حسن جيدة للغاية".

وأردف نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "صلاح مثال يحتذى به في معسكرات المنتخب، وهو لاعب مثالي وهدفه في غينيا جاء بطريقة رائعة تنم عن موهبته".

وأكمل الدرندلي: "بصمات حسام حسن ستظهر مع المنتخب مع الوقت، وبعد مباراة غينيا حرص المدير الفني على الجلوس مع اللاعبين في غرفة ملابسهم ووجه لهم التحية".

وعلق نائب رئيس اتحاد الكرة على شائعة رفض محمد صلاح التبديل في دقائق مباراة غينيا الأخيرة، قائلا: "لم يحدث هذا، جميع اللاعبين أجروا عمليات الإحماء، وحسام حسن سأل صلاح عايز تبدل واللاعب أبلغه بأنه لا يريد التبديل والأمر انتهى سريعا".