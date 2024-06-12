شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منتخب مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب مصر مع نظيره الغيني بنتيجة 1-1 مساء الإثنين في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 70.



نتائج منتخب مصر فى التصفيات من جولة البداية حتى الرابعة ..

مصر 6-0 جيبوتى

مصر 2-0 سيراليون

مصر 2-1 بوركينا فاسو

مصر 1-1 غينيا بيساو

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.

يقع منتخبا مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.