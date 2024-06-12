شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى بيراميدز يكشف حقيقة منع النادى من المشاركة فى البطولات القارية بسبب شكوى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مصدر بنادي بيراميدز على الشكوى التي كشف عنها نادي النجوم والمتعلقة بمطالب مالية في صفقة انتقال محمود صابر إلى نادي بيراميدز.

وأوضح المصدر أن القرار الذي يتحدث عنه نادي النجوم هو قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة والمتعلق بالقضية، مشددا على أنه تم الطعن على القرار أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد.

وشدد على أن نادي بيراميدز في انتظار صدور قرار لجنة الاستئناف في الأمر، وبعد صدوره، من الوارد أن يكون هناك تصعيد آخر للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" في هذا الشأن، وبالتالي ليس هناك أي قرار نهائي في القضية.

وأوضح أن فكرة مطالبة منع نادي من المشاركة في البطولات القارية متعلق بقرارات نهائية وقاطعة في القضايا المتداولة قبل يوم 31 مارس 2024، وليس حكم أول درجة مستأنف ضده ولا يزال منظورا، في درجات التقاضي المختلفة.