شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى: نواجه أوكرانيا وديا 14 يوليو ولم نطلب أى لاعب فوق السن حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي أن تجربة مواجهة منتخب كوت ديفوار كانت مميزة من أجل تجربة بعض العناصر قبل أولمبياد باريس 2024.

وتابع حرب فى تصريحات تليفزيونية: "المعسكر القادم سيكون يوم 10 يوليو المقبل وسوف يتم خوض مواجهة ودية أمام منتخب أوكرانيا يوم 14 يوليو، وجار الاتفاق على ودية جديدة يوم 17 من نفس الشهر".

وأضاف محمود حرب: "لم يتم طلب محمد عبد المنعم وإمام عاشور ثنائي الأهلي للانضمام في الأولمبياد، ولم تتم مخاطبة أى ناد لانضمام أى لاعب كما تردد، وروجيرو ميكالي لم يستقر على أى لاعب للانضمام".