شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: طالبت بموسم استثنائى لإعادة الدورى للانتظام.. وملف نادى القرن "مضيعة للوقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه طالب بقيام موسم استثنائي لبطولة الدوري المصري بالموسم المقبل، حتى يعود الدوري منتظماً من جديد.

وأضاف حازم إمام خلال تصريحاته لبرنامج "الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة "أون تايم سبورت 2"، أنه لا يمكن أن يعود الدوري المصري منتظما ويصبح مثل انتظام الدوري الإنجليزي دون أن يتم تطبيق موسم استثنائي، يتم خلاله تقليل عدد المباريات، ثم نعود لبطولة منتظمة بشكل طبيعي، وحينها يتم وضع جدول محدد ومنتظم.

وتحدث حازم إمام عن فريق الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، موضحا أن الفريق يقدم مستوى مميزا تحت قيادته، إلا أنه يحتاج لتدعيمات قوية في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الزمالك يحتاج للعديد من الصفقات.

كما علق نجم الزمالك السابق على ملف نادي القرن، قائلاً: "الحديث عن نادي القرن مضيعة للوقت.. الأهلي في القرن الجديد محقق دورى أبطال كتير واحنا لسه واقفين عند اللقب الخامس".