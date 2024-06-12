شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الرابعة بدورة الترقى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجولة الرابعة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، حيث يخرج الترسانة لمواجهة سبورتنج بإستاد المكس بالإسكندرية، بينما يستضيف منتخب السويس نظيره حرس الحدود بإستاد الجيش بالسويس .

موعد مباراة سبورتنج والترسانة

يستضيف سبورتنج نظيره الترسانة في الخامسة مساءً بإستاد المكس في لقاء الفرصة الأخيرة بين الفريقين ، فالفائز سيستمر في المنافسة على الصعود للأضواء، بينما خسارة الطرف الأخر تعنى خروجه من المنافسة بشكل كبير، فيما يقضى التعادل بخروج الفريقين من أجواء المنافسة .

يدخل سبورتنج المباراة في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الترسانة وصافة المجموعة بنفس الرصيد متاخرا بفارق الأهداف .

موعد مباراة السويس وحرس الحدود

يواجه حرس الحدود صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط نظيره منتخب السويس صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة ، في الخامسة مساءً، ويسعى الحدود للخروج بالثلاث نقاط للوصول للنقطة العاشرة ، بعدما نجح الفوز في المباراة الأخيرة على ملعبه أمام نفس الفريق بهدف مقابل للاشئ .

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز، في وجود باقة من أكبر المحليين.