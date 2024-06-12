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مواعيد مباريات الجولة الرابعة بدورة الترقى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب – هيثم عويس – أسماء عمر

الأربعاء، 12 يونيو 2024 01:00 ص

تقام اليوم الجولة الرابعة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، حيث يخرج الترسانة لمواجهة سبورتنج بإستاد المكس بالإسكندرية، بينما يستضيف منتخب السويس نظيره حرس الحدود بإستاد الجيش بالسويس .

موعد مباراة سبورتنج والترسانة

يستضيف سبورتنج نظيره الترسانة في الخامسة مساءً بإستاد المكس في لقاء الفرصة الأخيرة بين الفريقين ، فالفائز سيستمر في المنافسة على الصعود للأضواء، بينما خسارة الطرف الأخر تعنى خروجه من المنافسة بشكل كبير، فيما يقضى التعادل بخروج الفريقين من أجواء المنافسة .

يدخل سبورتنج المباراة في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الترسانة وصافة المجموعة بنفس الرصيد متاخرا بفارق الأهداف .

موعد مباراة السويس وحرس الحدود

يواجه حرس الحدود صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط نظيره منتخب السويس صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة ، في الخامسة مساءً، ويسعى الحدود للخروج بالثلاث نقاط للوصول للنقطة العاشرة ، بعدما نجح الفوز في المباراة الأخيرة على ملعبه أمام نفس الفريق بهدف مقابل للاشئ .

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز، في وجود باقة من أكبر المحليين.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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