شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مستوى إمام عاشور لاعب الأهلي مع فريقه، مشيرا إلى أنه يرى أن نسخة إمام مع الزمالك كانت أفضل، نظرا لبذل اللاعب جهدا مضاعفا ورغبته في إثبات ذاته أمام الجميع، خاصة أنه كان حديث الظهور ويرغب في تقديم نفسه.

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات له لبرنامج "الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" أن جمهور الأهلي يدعم إمام عاشور بقوة، وقد يكون هذا الأمر هو السبب في تراجع مستواه بالمقارنة بمستواه مع الزمالك.

وتابع حازم إمام أنه يرى أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، أفيد لفريقه في الفترة الحالية، خاصة أنه يتمتع بثبات في المستوى. وأكد حازم إمام أنه يفضل أن يصبح رئيسا لنادى الزمالك عن رئاسة اتحاد الكرة.