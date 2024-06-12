إيهاب الكومي: لو ميكالي طلب صلاح هنضمه وأزمة فيتوريا في طريقها للحل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحصول على 4 نقاط في أول مباراتين رسميتين تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، أمر جيد والهدف هو تجميع النقاط للتأهل إلى كأس العالم.

وتابع الكومي: "سيكون هناك جلسة مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي لمعرفة طلباته، وحال رغبته في ضم محمد صلاح إلى أولمبياد باريس، سيتم مخاطبة ليفربول الإنجليزي، لضمه".

وأضاف إيهاب الكومي: "سيكون هناك دوري استثنائي والأقرب هو تطبيق نظام دوري المحترفين، وأحمد دياب أعلن عن وجود دوري استثنائي بالموسم المقبل".

واستطرد: "هناك عمل من الشؤون القانونية للتفاوض مع محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق، لحل أزمة غرامته والأمور باتت أقرب من الحل".

واختتم إيهاب الكومي: "حتى الآن البرتغالي فيتور بيريرا مستمر في منصبه كرئيس للجنة للحكام، وهو يسير بشكل جيد حتى الآن".