محمود حرب يكشف حقيقة طلب ضم عبدالمنعم وعاشور للمنتخب الأولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن تجربة مواجهة منتخب كوت ديفوار، كانت مميزة من أجل تجربة بعض العناصر قبل أولمبياد باريس 2024.

وتابع حرب: "المعسكر القادم سيكون يوم 10 يوليو المقبل وسوف يتم خوض مواجهة ودية أمام منتخب أوكرانيا يوم 14 يوليو المقبل، وجاري الاتفاق على ودية جديدة يوم 17 من نفس الشهر".

وأضاف محمود حرب: "لم يتم طلب محمد عبدالمنعم وإمام عاشور ثنائي الأهلي للانضمام في الأولمبياد، ولم يتم مخاطبة أي نادي لانضمام أي لاعب، كما تردد، وروجيرو ميكالي لم يستقر على أي لاعب للانضمام".